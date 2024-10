Portugal realiza leilão de Bilhetes do Tesouro na quarta-feira para até 1.000 ME

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai realizar um leilão de Bilhetes do Tesouro (BT) na próxima quarta-feira, com um valor indicativo entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros.

Será no próximo dia 16 de outubro pelas 10:30 horas que o IGCP vai realizar um "leilão da linha de BT com maturidade em 19 de setembro de 2025, com um montante indicativo entre EUR 750 milhões e EUR 1000 milhões", segundo uma nota hoje divulgada.

A agência que gere a dívida portuguesa prevê que o financiamento através de Bilhetes de Tesouro deve aumentar em 2024, "de uma estimativa no terceiro trimestre de 3,4 mil milhões de euros para 4,8 mil milhões de euros", de acordo com a atualização, para o 4.º trimestre de 2024, do Programa de Financiamento da República Portuguesa, divulgado em setembro.

Nessa atualização, o IGCP adiantou que estavam previstos dois leilões de BT no quarto trimestre do ano, ambos com um montante indicativo de 750 milhões de euros a 1.000 milhões de euros.

O primeiro leilão, agora confirmado, vai ocorrer a 16 de outubro e o segundo está agendado para 20 de novembro.