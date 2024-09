Serviço de saúde da Madeira faz 50 cirurgias ao dia e quer atingir 18 mil este ano

O Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) realizou em média 50 cirurgias por dia nos primeiros nove meses deste ano, num total de 13.257, indicou hoje o secretário da tutela, sublinhando que o objetivo é atingir 18.000 até dezembro.

"Poderemos atingir o número de 18.000 cirurgias no final do ano, sem contar com os contratos feitos com o [setor] privado na área da cirurgia geral e na área da cirurgia vascular", disse Pedro Ramos, para logo acrescentar que "esta meta nunca foi atingida na Região Autónoma da Madeira".

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil falava no decurso de uma visita ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, para dar a conhecer os resultados da atividade cirúrgica realizada nos primeiros nove meses de 2024.

"Em nove meses, temos uma média de quase 50 cirurgias por dia, realizámos já 13.257 cirurgias, englobando a produção eletiva e a produção adicional", explicou, esclarecendo que o número é superior ao de 2019, antes da pandemia de covid-19, e também aos anos de 2020, 2021 e 2022.

Pedro Ramos considerou que os dados referentes a 2024 são "extremamente interessantes" e destacou o empenho dos profissionais, afirmando que "estão a fazer um esforço enorme no sentido de reduzir a lista de espera".

"No caso das cirurgias, o ponto da situação é extremamente positivo para o Sistema Regional de Saúde e deve-se única e exclusivamente ao trabalho dos profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes operacionais, que têm, de facto, realizado um trabalho meritório num ano em que tem havido tantas contingências", declarou.