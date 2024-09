Saúde promove caminhada 'Pelo Coração'

Comemora-se a 29 de Setembro o Dia Mundial do Coração. Para assinalar a data, os serviços de Cardiologia e de Medicina Física e Reabilitação do SESARAM, EPERAM, promovem uma caminhada 'Pelo Coração'.

O evento terá início pelas 10h00, na Praça do Povo, no Funchal (concentração). Seguir-se-á uma sessão de exercícios de aquecimento e, pelas 10h45, a caminhada 'pelo coração', com o percurso até ao Molhe da Pontinha e regresso à Praça do Povo. Finaliza com alongamentos.

Esta atividade irá reunir utentes que tiveram enfarte agudo do miocárdio e que integraram o Programa de Reabilitação Cardiorrespiratória no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Juntar-se-ão também acompanhantes, familiares profissionais.

Esta iniciativa, de acesso livre, tem como o objetivo sensibilizar a comunidade para a prevenção das doenças do coração. Junte-se também à caminhada, cuide da sua Saúde cardiovascular.

Refira-se que o Dia Mundial do Coração, é comemorado anualmente a 29 de setembro. Foi criado pela Federação Mundial do Coração (World Heart Federation) e tem como objetivo informar e sensibilizar a população sobre as doenças cardiovasculares.