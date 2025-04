Campeão da Europa já treinou no 'Estádio de Futebol de Praia da Calheta'

A selecção portuguesa de futebol de praia iniciou, este sábado, a preparação para o próximo Campeonato do Mundo da modalidade e com o derradeiro estágio a ter lugar na Madeira, mais propriamente na Calheta.

Os 'Heróis da Areia' aterraram na Madeira, ao princípio da tarde, realizando depois a primeira sessão de trabalho, no Estádio de Futebol de Praia da Calheta, ao final do dia.

Neste concelho a oeste da Pérola do Atlântico, a equipa das 'quinas' tem agendado dois jogos de preparação com os vice-campeões do Mundo a Itália, com o primeiro a acontecer já amanhã, pelas 12 horas e com entrada livre no recinto. Já o segundo acontece na segunda-feira, pelas 17h30, no mesmo local.

O estágio luso prolonga-se até 25 de Abril, para um dia depois os eleitos do seleccionador Mário Narciso embarcarem em direção às Seycheles com um sonho na bagagem: levantar de novo a taça de campeões do Mundo.

Hoje o guarda-redes Rúben Regufe foi o porta-voz da selecção lusa tendo começado por mostrar a sua enorme satisfação por integrar a lista de convocados.

"É sempre bom, trabalhámos para isto, tenho a felicidade do mister ter vindo a contar comigo nas últimas convocatórias e, obviamente, trabalho com os meus colegas para estar aqui presente. O sentimento de quando vi o meu nome é de satisfação, orgulho por estar mais vez ao serviço do nosso país”, adiantou o 'guardião' do Leixões.

O jogador analisou ainda o grupo que Portugal terá pela frente no mundial.

"Será um grupo difícil, vamos começar com o Paraguai, uma equipa que cresceu nos últimos anos e agora também temos vindo a analisar o Paraguai dos últimos jogos, uns jogos difíceis de onde saiu vencedor, o Irão é o que toda a gente sabe, a Mauritânia é aquilo que temos menos conhecimento, mas pelo aquilo que sabemos é uma seleção difícil, uma seleção que é muito física, com jogadores grandes e possantes e que vai jogar o campeonato do mundo com o mesmo sonho das outras seleções todas".

Sobre a semana de preparação na Madeira, Regufe é claro e conciso: "tentar fazer o nosso melhor, tentar já ganhar estes dois jogos com Itália e dar continuidade ao trabalho que tem sido bem feito até aqui".