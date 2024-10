As competências sociais são tão importantes quanto as técnicas

Ana Maria Petrucci, responsável pela Intelcia na Madeira, realçou que as competências técnicas são importantes, mas mais importante são as competências sociais. “Ninguém vai despedir alguém por maior ou menor qualidade no trabalho, mas se é má pessoa”, se não encaixa nos desígnios da empresa e nas relações laborais, mais facilmente deixa de o ser.

Quando estava na universidade apenas teve contacto com computador no último ano de curso, começou por frisar uma das oradoras da conferência de abertura do 3.° Fórum do Emprego, que decorre na Câmara Municipal do Funchal.

A responsável salientou a importância das competências sociais, que são hoje e serão muito mais importantes, apesar das competências técnicas e tecnológicas necessárias.

Lembrando que um dos maiores temores quando se fala nas novas tecnologias é se vai roubar postos de trabalho, mas isso é um tema que tem de ser desmistificado, sobretudo agora com a chegada cada vez mais notória da inteligência artificial.

“O que vamos fazer com a transformação digital e como a colocamos ao serviço das nossas organizações, é que vai fazer toda a diferença”, afiançou, atirando que “o humano tem algo que a máquina não tem, a criatividade, a empatia, o humanismo e o sentido crítico”.