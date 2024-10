Madeira integrou o Projecto Think Tank + Longevidade

A directora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade (DRPPIL), Ana Clara Silva, integrou o painel de especialistas da iniciativa, Think Tank + Longevidade do NOVA Center for Global Health LAB da Universidade Nova de Lisboa, do qual resultou a elaboração de um relatório com 21 recomendações para reforçar a proteção vacinal na idade adulta em Portugal.

Na apresentação do relatório final desta iniciativa, que decorreu na Assembleia da República no passado dia 24 Setembro, a governante destacou que o grupo Think Tank + Longevidade apresentou as suas recomendações como parte de um esforço preventivo para reduzir a carga de doenças evitáveis e promover o envelhecimento saudável.

Ana Clara Silva que sublinhou ainda a importância da vacinação ao longo de todo o ciclo vital, referindo “assim como temos um plano eficaz para as crianças, é vital que os adultos, sobretudo os mais vulneráveis, estejam protegidos”. Também, reforçou que “definir uma estratégia vacinal na idade adulta, é trilhar o caminho para um envelhecimento protegido”.

Do grupo de peritos, que contribuíram para o relatório, destaca-se ainda a participação dos ex-ministros da Saúde, Adalberto Campos Fernandes e Luís Filipe Pereira e também de Francisco George, antigo Director-Geral da Saúde, bem como o médico Pneumologista, Filipe Froes.

O relatório alerta, entre outros, para a necessidade urgente de adoptar um calendário vacinal específico para adultos. Entre as recomendações está a inclusão de imunizações contra doenças como a Doença Pneumocócica, Gripe, HPV (infecção por vírus do papiloma humano), Herpes Zoster (Zona) e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), as quais, trariam ganhos em saúde e economia consideráveis para o país.