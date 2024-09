28 projectos concorrem a nova edição do ‘Bairro Feliz’ na Madeira

Teve início ainda há pouco, em todo o País, uma nova edição da campanha ‘Bairro Feliz’, nas lojas Pingo Doce. Na Madeira, são 28 as causas em votação, duas por cada loja do grupo. Quatro dessas causas regionais foram propostas por entidades do Porto Santo, onde o grupo possui dois espaços comerciais.

As votações decorrem até 26 de Outubro, dia em que serão conhecidos os projectos vencedores.

Para votar, os clientes depositam as moedas arrecadas com as compras efectuadas nas tômbolas colocadas junto à entrada de cada loja. Por cada 10 euros de compras, os clientes recebem uma moeda, até um máximo de três moedas por loja.

José Perestrelo, responsável de Operação, esclarece que o programa ‘Bairro Feliz’ tem como foco “a ajuda às comunidades locais”, apadrinhando projectos de grupos de vizinhos, associações, instituições de solidariedade social, chegando a um conjunto diverso de causas.

Aos jornalistas, notou a expectativa numa grande participação dos madeirenses nesta nova edição do programa, já que em causa está a melhoria da sua comunidade.

Até ao momento, no todo nacional, o ‘Bairro Feliz’ já apoiou 1.491 causas, num investimento do Pingo Doce que ascende a 1,4 milhões de euros.

Esta é uma iniciativa que conta já com quatro anos de existência, apoiando ideias ou projectos propostos por instituições ou grupos de vizinhos com pelo menos cinco elementos. As inscrições são avaliadas por um grupo de jurados composto por especialistas em diversas áreas do conhecimento, que escolheram duas causas por loja.

Nesta edição entram 459 lojas Pingo Doce, distribuídas pelo continente, Madeira e Açores. No total, estão em votação 918 causas.