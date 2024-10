Madeira lança estudo para conhecer hábitos alimentares da sua população

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM), através do seu Serviço de Nutrição, vai lançar um estudo para indagar a cerca dos hábitos alimentares dos madeirenses.

O anúncio deste novo projecto foi feito esta quarta-feira, no decorrer das celebrações do Dia Mundial da Alimentação, promovido pelo SESARAM, e que teve lugar no Colégio dos Jesuítas.

À margem desta iniciativa, Pedro Ramos destacou a importância de conhecer a forma como a população se alimenta, bem como que tipo de alimentos consome ou se tem ou não excesso de peso.

Este estudo vai chegar a um universo de quase 700 pessoas, de diferentes faixas etárias. O inquérito será feito 'on line'.

Levantamentos deste tipo "são sempre importantes para nós aferirmos como é que está a nossa literacia em saúde, a nossa educação, a nossa sensibilização nesta área da alimentação", vincou o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, destacando a relação da alimentação com a prevenção da doença.

A esse propósito o governante salientou a prevalência elevada de obesidade na Região, quando comparada com o resto do País.

Nesse sentido, Pedro Ramos reforçou a necessidade de se continuar a apostar na prevenção nesta área.

Sobre o rácio de nutricionistas na Região, o governante reconheceu o cenário menos favorável quando comparado com o continente, mas aproveitou a ocasião para destacar o concurso que decorre para a contratação de três novos profissionais desta área para o SESARAM, que conta actualmente com 30 nutricionistas.

Na ocasião, e depois de confrontado pelo DIÁRIO sobre o assunto, Pedro Ramos desvalorizou o facto de a Região não ter fornecido os dados necessários à Ordem dos Nutricionistas para figurarem no levantamento de profissionais da área nos serviços públicos de saúde feito por aquela instituição a nível nacional e que, pela primeira vez, incluiu a Madeira.