Rui Duarte está certo como treinador do Marítimo

Rui Duarte está garantido como novo treinador do Marítimo. O princípio de acordo entre o Marítimo e o técnico de 46 anos já foi alcançado faltando somente assinar o que vai acontecer apenas quando Rui Duarte chegar à Madeira, o que está previsto acontecer entre amanhã e domingo.

O contrato, segundo foi possível apurar, será válido até ao final da presente temporada.

Rui Duarte sucede, assim, a Jorge Silas no comando técnico do Marítimo naquele que é o terceiro treinador da equipa verde-rubra na presente temporada, época que começou com Fábio Pereira.

Refira-se que Rui Duarte está actualmente sem clube depois de na época transacta ter orientado a equipa principal do Sp. Braga bem como os sub-23 e juniores do emblema arsenalista.