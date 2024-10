Marítimo vence AD Camacha em jogo de treino

Ainda sem treinador após a saída de Jorge Silas, enquanto não chega Rui Duarte, o eleito da administração da SAD maritimista, mas com Ricardo Chíxaro a liderar interinamente o treino, o Marítimo realizou, esta manhã, um jogo de treino frente à AD Camacha, que milita na Série B do Campeonato de Portugal.

O jogo de treino,inserido no plano de preparação da semana, e realizado no estádio do Marítimo, terminou com a vitória verde-rubra por 4-0. Os golos foram anotados por Danilovic, Fransérgio, Patrick Fernandes e Júnior Almeida.