Messi diz que está bem, mas não garante presença no Mundial2026

O internacional argentino Lionel Messi afirmou hoje que se sente bem fisicamente e que está pronto a terminar a época da melhor maneira, mas rejeitou confirmar se estará presente no Campeonato do Mundo de futebol em 2026.

"Estou fisicamente bem e pronto para terminar a época da melhor maneira", disse o jogador, que foi galardoado nos Prémios Marca América, em Miami, por ser o futebolista com mais títulos na história do futebol, um total de 46 a nível coletivo, a que soma várias dezenas a título individual.

Messi, que quer continuar a somar títulos ao serviço dos norte-americanos do Inter Miami, lembrou uma carreira em que conseguiu realizar todos os sonhos, elegendo os espanhóis do FC Barcelona como a equipa da sua vida.

"Graças a Deus, consegui realizar todos os meus sonhos. Consegui realizar muito mais do que sonhava quando era miúdo. Consegui realizar o maior sonho de qualquer jogador, que é ganhar um Campeonato do Mundo, que acho que é o troféu que todos queremos", salientou.

A Argentina é a atual campeã do Mundo, depois do título conquistado no Qatar em 2022, mas Messi não se comprometeu a marcar presença no Mundial2026 que se vai disputar nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Agora vivo o dia-a-dia, tento desfrutar de tudo o que me acontece em cada momento e quando chegar a altura veremos. Espero poder continuar a atuar a este nível para me sentir bem e ser feliz, porque quando me sinto bem e posso desfrutar do que faço, fico feliz. A verdade é que não tenho como objetivo chegar lá, mas sim viver o dia-a-dia e estar bem", explicou.