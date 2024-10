Dois doentes transportados do Porto Santo para a Madeira

Dois homens, de 65 e 69 anos, foram transportados de urgência do Porto Santo para a Madeira no avião da Força Aérea Portuguesa C-295 destacado permanentemente no Aeródromo de Manobra N.º 3, no Porto Santo.

Já na Região, o transporte até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça foi assegurado pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.