Jovem guarda-redes madeirense no Amora

O jovem guarda-redes madeirense Alexandre Souza, mais conhecido por Xandy, passou a representar as cores do Amora FC, no continente.

O atleta que fez a sua formação nos escalões do Club Sport Marítimo embora tenha 17 anos já está integrado no escalão de Sub-19, disputando, nesta época, o Campeonato Nacional de Juniores, na 2.ª divisão, a mesma em que actuam o Marítimo e o Nacional.

Xandy começou a jogar futebol nas escolas do Club Sport Marítimo. Os 8 anos ocupou o lugar de guarda-redes, posição que não mais deixou, jogando várias épocas nos escalões de formação do clube verde-rubro madeirense.

Este é mais um jovem da Madeira que deixa a ilha e a sua família para correr atrás de um sonho, agarrar esta oportunidade de crescer no futebol, levando o nome da sua terra mais longe.