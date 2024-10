Simone Campedelli regressa para o Rally Madeira Legend 2024

Há menos de um mês do arranque de mais uma edição do Rali Madeira Legend, e ainda com as inscrições a decorrer, a prova já promete ter grandes motivos de interesse.

Nomes sonantes do desporto automóvel estarão na Madeira para participar na prova que vai para a estrada entre os dias 15 e 17 de Novembro. Jesús Ferreiro, vencedor do Campeonato de Históricos em Espanha 2012 e 2014; Simone Campedelli e Frank Kelly são alguns dos pilotos que já confirmaram a sua participação na mítica prova, organizada pelo Club Sports da Madeira.

Os aficionados poderão apreciar nas estradas madeirenses viaturas com história e palmarés em inúmeras provas e campeonatos como o Lancia Stratos, o Ford Escort MK2 e o Peugeut 306 Maxi, reunindo viaturas Históricas, Spirit e Legend Show.

As inscrições terminam no próximo dia 25 de Outubro, altura em que será publicada a lista oficial de inscritos.