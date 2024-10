Rússia reduz o seu pessoal diplomático na Noruega a pedido de Oslo

A Rússia reduziu o seu pessoal diplomático e consular na Noruega a pedido das autoridades norueguesas, anunciou hoje a embaixada russa em Oslo.

"Os postos diplomáticos russos na Noruega reduziram o número de diplomatas e funcionários consulares a pedido do lado norueguês", frisou a embaixada russa, numa mensagem à agência France-Presse (AFP) por correio eletrónico.

A embaixada russa em Oslo tinha revelado na sua página na rede social Facebook na segunda-feira à noite que "o contingente diplomático da secção consular da embaixada será reduzido a apenas dois diplomatas" até 17 de outubro.

As secções consulares russas em Kirkenes (norte da Noruega), perto da fronteira russo-norueguesa, e em Barentsburg, uma comunidade mineira russa no arquipélago norueguês de Svalbard, no Ártico, anunciaram no X e no Telegram que iriam interromper os seus serviços pelas mesmas razões.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros norueguês confirmou que "conduziu durante algum tempo um diálogo com o lado russo, a fim de garantir a presença diplomática em ambos os países".

"Isto não é uma expulsão de diplomatas da Noruega", garantiu à AFP a porta-voz da diplomacia norueguesa, Ragnhild Håland Simenstad.

Nem a Rússia nem a Noruega especificaram a extensão da redução do pessoal diplomático e consular russo no país escandinavo.

"Após um diálogo diplomático com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a embaixada conseguiu manter mais diplomatas do que os inicialmente necessários", esclareceu a representação diplomática, na nota à AFP.

O ministério norueguês recusou-se a fornecer as razões da sua decisão e o momento.

Durante vários anos, os serviços de informação noruegueses consideraram a Rússia como a principal ameaça em termos de espionagem com a China, mas também em termos de sabotagem.

Na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Noruega expulsou quinze funcionários da embaixada russa em Oslo, em abril de 2023, suspeitos de espionagem.

Em retaliação, a Rússia expulsou dez diplomatas noruegueses de Moscovo.

A Noruega, que encerrou o seu consulado em Murmansk (noroeste da Rússia), tem agora apenas uma presença diplomática limitada na Rússia, com uma embaixada com pessoal bastante reduzido em Moscovo e um consulado em São Petersburgo.