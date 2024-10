I Seminário de educação não formal acontece a 19 de Outubro na Ribeira Brava

A a Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava promove, no próximo sábado, 19 de Outubro, o I Seminário de educação não formal: 'A parentalidade, a educação positiva e o mundo escolar'. A sessão gratuita decorre entre as 9h30 e as 13 horas, na sala polivalente da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava.

A professora Tânia Fernandes abordará “como facilitar a transição escolar?”, a psicóloga Isabel Rocha falará sobre “os benefícios dos serviços de psicologia no contexto escolar” e a professora Dora Pereira fará uma reflexão sobre “a parentalidade positiva e o mundo escolar”.

A entrada é gratuita, com certificado de participação, e poderá fazer a inscrição através do contacto: 291 612 344 | 962 962 518 ou [email protected]