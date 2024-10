JPP diz que proposta do Governo Regional não assegura pagamento das 24 horas de socorro aos bombeiros

O Juntos Pelo Povo (JPP) condenou, hoje, publicamente o chumbo de duas propostas da autoria do JPP, "para a valorização dos bombeiros na Região Autónoma da Madeira", por parte da maioria parlamentar PSD e CDS.

Lina Pereira, porta-voz de uma iniciativa realizada em Santa Cruz, salientou que o novo modelo de financiamento às Associações Humanitárias de Bombeiros proposto pelo Governo Regional "não assegura o pagamento a estes profissionais da totalidade das 24 horas de socorro à população, ao contrário do que previa a proposta do JPP".

A deputada na Assembleia Legislativa Regional esclarece que o partido pretendia que “as transferências fixas a serem feitas pelo Governo Regional às associações, incluíssem, para além do vencimento base do bombeiro, do subsídio de alimentação e do seguro obrigatório, incluísse também o trabalho suplementar, trabalho de turno e demais regalias a que estes têm direito no seu dia a dia de trabalho.”

A parlamentar adiantou ainda que as propostas do JPP previam “que as obras necessárias de beneficiação das infra-estruturas onde estes profissionais trabalham, fossem também salvaguardadas por transferência do próprio Governo Regional às Associações”.

Considerando estas medidas “elementares”, Lina Pereira recordou que as propostas do JPP iam "ao encontro do parecer da Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira (FBRAM)", pelo que lamentou o chumbo de PSD e CDS em sede de comissão especializada, considerando que “vai criar, a médio prazo, a necessidade de novas reivindicações destes profissionais para que a sua profissão seja devidamente valorizada”.

A dirigente disse ainda que os pareceres FBRAM, nos quais se basearam as propostas do partido, serão disponibilizar no Portal da Transparência do site do JPP, que promete "continuar a lutar pelos nossos soldados da paz”.