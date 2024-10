Madeira Andebol SAD defronta Uskudar da Turquia

A formação do Madeira Andebol SAD, vai defrontar o conjunto do Uskudar BSK da Turquia, na terceira eliminatória Taça Europeia EHF (EHF European Cup), assim determinou o sorteio que hoje teve lugar na sede da Federação Europeia da modalidade.

A primeira mão está agendada para os dias 9 ou 10 de Novembro, na Turquia, com a segunda mão, a ter lugar no Funchal, nos dias 16 ou 17 de Novembro.

O conjunto turco na época passada terminou no sexto lugar na Liga da Turquia. Uma deslocação certamente difícil nesta altura, mas os responsáveis da SAD madeirense preparam-se para tentar junto do clube turco realizar na Madeira a totalidade desta eliminatória.

Rectificação que se impõe

No dia 6 de Outubro, quando a formação do Madeira Andebol SAD confirmou, frente às gregas do Artas, a sua passagem para a terceira eliminatória da EHF European Cup, a consulta errada de um página na internet, por parte da comunicação social, DIÁRIO incluído, presente no Pavilhão do Funchal, originou um erro na informação prestada, dado que se dava conta do próximo adversário das madeirenses, o que se veio a confirmar estar errado, pois só ontem, no sorteio, se apurou o próximo adversário na prova. Aos visados e aos nossos leitores as nossas desculpas