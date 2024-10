Marítimo da Madeira - Futebol SAD reúne hoje accionistas em Assembleia Geral

O Marítimo da Madeira - Futebol SAD reúne, esta tarde, os seus accionistas em Assembleia Geral, que vai ocorrer no Estádio do clube a partir das 18 horas. De acordo com a convocatória, publicada já a 3 de Setembro de 2024, o ponto um da ordem de trabalhos vai deliberar sobre o relatório de gestão , balanço e contas relativo à época desportiva de 2023/24 e respectivo parecer do Conselho Fiscal.

No ponto dois da ordem de trabalhos da AG, será feita uma apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, de harmonia com o disposto na alínea c) do nº 1 do artº 376 e no nº 1 do artº 455, ambos do Código Civil das Sociedades Comerciais.Ainda no ponto três será deliberada a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício de 2023/24.

Esta será a primeira Assembleia Geral da presente administração da SAD para apresentação do relatório de gestão e contas, que contempla ainda a parte final da administração anterior, então presidida por Rui Fontes. De acordo com o que o DIÁRIO sabe, a SAD do Marítimo ira apresentar contas negativas aos seus accionistas.

Refira-se que a reunião magna da SAD vai terminar com o ponto quatro, no qual serão discutidos outros assuntos de carácter genérico de relevante interesse para a sociedade.