Nacional defronta Benfica

O Nacional defronta o Benfica, este domingo, pelas 18h00, no Estádio da Madeira, em jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga Betclic Portugal.

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, acredita que é possível vencer os encarnados.

Para o Nacional tudo é possível. Obviamente, sabemos que vamos apanhar o melhor Benfica da época, mas temos de ser bastante inteligentes a abordar o jogo. Não vamos ter bola o tempo que gostaríamos de ter porque o Benfica é uma equipa de grande qualidade. Temos de ser aguerridos, compactos nesse momento do jogo e aproveitar as oportunidades que vamos criar, ter essa capacidade de ser letais quando as tivermos. Deixar uma palavra aos nossos adeptos, que esgotaram os bilhetes desde segunda-feira. Vamos ter casa cheia e só com o apoio dos nossos adeptos poderemos tirar alguma coisa deste jogo". Tiago Margarido

Já o treinador do Benfica, Bruno Lage, está ciente das eventuais dificuldades que terão frente aos alvi-negros.

É importante estarmos focados porque o Nacional é uma equipa muito interessante. Tivemos oportunidade de observar o adversário e é muito interessante, com potencial. O que têm feito no campeonato não reflete a classificação. Vamos encontrar uma equipa que nos pode criar vários cenários. Por vezes têm saída a três, com o lateral mais baixo, outras vezes com um médio entre os centrais. Têm um ataque muito forte à linha defensiva. Conhecendo o adversário, a postura do treinador ao longo dos anos, a subida a pulso. Temos de estar focados em tudo isto e preparados para fechar este mês de trabalho de seis jogos, esse é o nosso foco. Fechar com uma vitória". Bruno Lage

A comitiva do Benfica chegou, ontem à noite, à Madeira, tendo sido recebida com grande euforia pelos adeptos.

Saiba que outros assuntos estão em destaque na agenda deste domingo:

07h30 às 17h30: Prossegue 1.ª edição da Echo - Madeira Nature Fest, inserido no Festival da Natureza), no Chão das Feiteiras;

08h15: 'Madeira a Vespar' - Concentração na Praça do Povo (ao pé da Esplanada 'o Verdinho'). O almoço de encerramento será no Pestana Carlton Madeira;





08h30: Dia do concelho de Câmara de Lobos - 189.º aniversário, com diversas iniciativas;





10h00: 'Madeira Ocean Challenge' - Campeonato Nacional de Esperanças Mar, na Baía do Funchal;

10h00 às 13h00: Prossegue o Festival da Natureza com diversas propostas (Ponta do Sol - Bica da Cana; Porto Moniz - Seixal; Praia do Cais do Seixal; Rabaçal; Machico - Caniçal);

11h00: AD Camacha defronta o Alpendorada para o Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo da Camacha;

12h00: Cerimónia de encerramento e entrega de prémios da 3.ª Jornada do Campeonato Nacional de Clubes 100 FPP, na Pista de velocidade dos Prazeres;

14h30: Arraial da Baleia, no Jardim do Museu da Baleia;

15h00: Festa Nossa Senhora do Amparo - Paróquia S. João da Ribeira Brava;



15h00: Festas do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário;



15h00: Marítimo B joga com a AD Machico para o Campeonato de Portugal, no Centro Desportivo da Madeira - Ribeira Brava;

16h00: Dia dos Defensores da Ucrânia, com actividade no Parque de Santa Catarina;

17h00: Projecto Tela Sonora de Miguel Marques, no Auditório John dos Passos;

17h00: Madeira SAD defronta Anagennisi Artas da EHF European Cup em andebol feminino, no Pavilhão do Funchal;

19h30: Festival Et7tra & Tal, no Jardim de Santa Luzia.

Principais acontecimentos registados no dia 6 de Outubro. Dia Nacional do Fado na Argentina, Dia Mundial da Paralisia Cerebral e Dia Europeu do Cuidador:

1683 - Os primeiros colonos alemães no Novo Mundo chegam à Pensilvânia, onde fundam Germantown.

1889 - Abre o cabaré Moulin Rouge, em Paris, França.

1908 - A Áustria-Hungria anexa a Bósnia e a Herzegovina.

1910 - A República Portuguesa é proclamada no Porto.

1912 -- Morre, Auguste-Marie-François Beemaert, advogado, e político belga, Prémio Nobel da Paz em 1909. Tinha 83 anos.

1918 - Grande Guerra de 1914-1918. Forças francesas ocupam Beirute.

1927 - Estreia do primeiro filme comercial sonoro "The Jazz Singer", com Al Johnson, em Nova Iorque.

1939 - Adolf Hitler nega a intenção de entrar em guerra com a França e o Reino Unido, numa comunicação ao Reichstag.

1955 -- O Citroën DS 19 faz a sua aparição no Grand Palais de Paris e consegue 12 000 vendas num único dia.

1957 - I Congresso Republicano de Aveiro, presidido por António Luís Gomes, ministro do Fomento na I República. O congresso decorre sob a vigilância da PIDE, polícia política da ditadura.

1966 -- Começa a 53.ª edição do "Mondial de l'automobile de Paris", França, onde o novo Maserati Mexico, considerado um dos melhores exemplares de todos os tempos dos automóveis granturismo italianos, faz a sua estreia.

1973 - Reunião alargada do Movimento dos Capitães, em Lisboa. Pela primeira vez é debatida a possibilidade do emprego da força para pôr fim à ditadura.

- Forças egípcias e sírias atacam Israel, no dia do Yom Kippur. Começa a quarta guerra israelo-árabe.

1974 - "Domingo de Trabalho para a Nação", proposto pelo Governo de Vasco Gonçalves, num exorcismo da tentativa de golpe de direita de 28 de setembro.

1978 - A França concede asilo político ao dirigente religioso iraniano Ayatollah Khomeini, expulso da Pérsia.

1979 - O Presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, recebe o Papa João Paulo II. Pela primeira vez, um líder do Vaticano entra na Casa Branca.

1981 -- Morre, aos 62 anos, o Presidente egípcio Anwar al-Sadat, assassinado durante uma parada militar no Cairo por membros da Jihad Islâmica Egípcia, infiltrados no exército e que eram parte da organização egípcia, que se opunha ao acordo de paz com Israel e a entrega da Faixa de Gaza para o Estado Judeu. Foi sucedido pelo seu vice-presidente Hosni Mubarak.

1983 - É publicado o diploma que institui a Alta Autoridade contra a Corrupção. Compete-lhe a prevenção e repressão de fraudes e atos corruptos na administração pública.

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor britânico William Golding, autor de "O Deus das Moscas".

1985 - Eleições Legislativas em Portugal. O líder do PSD, Aníbal Cavaco Silva, obtém a primeira das três vitórias consecutivas do partido.

1989 -- Morre, com 81 anos, a atriz norte-americana Ruth Elizabeth Davis, Bette Davis, detentora de dois Óscares, protagonista de "Now Voyager" e "Jezebel".

1991 - Aníbal Cavaco Silva, líder do PSD, obtém a segunda maioria absoluta do PSD nas eleições legislativas.

1992 - Início das emissões regulares da SIC -- televisão independente, primeiro operador privado de televisão em Portugal. Às 16:00, a jornalista Alberta Marques Fernandes apresenta o primeiro noticiário do canal de Francisco Pinto Balsemão.

- A oposição islâmica, liberal e independente vence as eleições legislativas no Kuwait.

1996 - O escritor peruano Mario Vargas Llosa, recebe o Prémio da Paz da Feira do Livro de Frankfurt, Alemanha.

1999 -- Morre, aos 79 anos, a fadista Amália Rodrigues, conhecida como a "rainha do fado", "Perseguição/As Penas" foi o primeiro título que gravou, em 1945.

2003 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído ao norte-americano Paul C.Lauterbur e ao britânico Sir Peter Mansfield, pelas suas descobertas no campo da imagiologia por ressonância magnética.

2004 - Relatório final do inspetor de armamento dos Estados Unidos para o Iraque, Charles Duelfer, conclui que o regime de Saddam Hussein não possuía armas de destruição maciça.

- Guiné-Bissau. Insurreição militar na capital do país culmina na morte do comandante chefe das Forças Armadas, general Veríssimo Seabra, e do responsável pelas informações militares, Domingos Barros.

2005 -- Morre, com 89 anos, Elisabeth Shoenberg, psiquiatra britânica, pioneira na aplicação da terapia psicodinâmica.

2006 - O espanhol Alvaro Marchesi é eleito secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, na x assembleia ordinária da organização, na cidade do México, México.

- O ministro dos Assuntos Parlamentares Augusto Santos Silva, confirma a efetivação da fusão da RTP e da RDP em janeiro de 2007.

2008 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos franceses Françoise Barre-Sinoussi e Luc Montagnier e ao alemão Harald zur Hausen, pelas suas investigações sobre vírus da imunodeficiência humana.

2009 -- O Prémio Nobel da Física é atribuído aos norte-americanos Charles Kao, por avanços no domínio da transmissão da luz em fibras para a comunicação ótica, e a Willard Boyle e George Smith, pela invenção de um circuito semicondutor de imagens, o sensor CCD.

- A primeira rádio dedicada exclusivamente ao fado toma o nome de Amália, no 10.º aniversário da morte da fadista.

2011 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao poeta sueco Tomas Transtromer.

2012 - O mordomo do Papa Bento XVI, Paolo Gabriele, julgado por "roubo agravado" de documentos confidenciais, é condenado a 18 meses de prisão pelo Tribunal do Vaticano.

- Morre, aos 83 anos, chadli Bendjedid, antigo Presidente argelino.

2014 - Uma segunda análise positiva à enfermeira espanhola que atendeu o missionário Manuel Garcia Viejo, vítima mortal de Ébola a 25 de setembro num hospital madrileno, confirma o primeiro caso de contágio na Europa.

- O norte-americano John O'Keefe e o casal norueguês May-Britt e Edvard Mosel, são galardoados com o Prémio Nobel da Medicina, pelas suas descobertas sobre as "células que constituem um sistema no cérebro de determinação da posição", uma espécie de GPS interno, segundo o júri.

2015 - Os ministros das Finanças da União Europeia chegam a um acordo político, no Luxemburgo, relativamente à troca automática de informação sobre acordos fiscais entre países e empresas, que visa prevenir que as multinacionais fujam ao pagamento de impostos.

2016 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas escolhe por unanimidade e aclamação o antigo primeiro-ministro português António Guterres como secretário-geral da organização, entre 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2021.

- Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga um novo decreto do Governo que transpõe regras internacionais sobre troca de informações financeiras, sem a parte relativa a residentes em território nacional que motivou um veto presidencial.

2017 - O Governo catalão anuncia que o "sim" à independência da Catalunha obteve 90,18% dos votos no referendo de autodeterminação de 01 de outubro, considerado ilegal pelas autoridades espanholas.

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído à Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN, em inglês).

- O Tribunal Regional de Madrid, Espanha, condena o futebolista internacional português Ricardo Carvalho a sete meses de prisão por crimes fiscais, cometidos em 2011 e 2012, relacionados com a ocultação de receitas provenientes dos direitos de imagem.

2018 -- Morre, aos 85 anos, a soprano espanhola Montserrat Caballé.

2019 - O PS vence as eleições legislativas com 36,34% dos votos e elege 108 deputados, seguido do PSD (27,76% e 79 deputados), BE (9,52% e 19 deputados), CDU (6,33% e 12 deputados) CDS-PP (4,22% e cinco deputados), PAN (3,32% e quatro deputados), Chega (1,29% e um deputado), Iniciativa Liberal (1,29% e um deputado) e Livre (1,09% e um deputado).

- Assunção Cristas anuncia a sua saída da liderança do CDS-PP na sequência dos resultados eleitorais.

- Morre, aos 80 anos, Ginger Baker, baterista e cofundador da banda britânica de rock Cream.

2020 - O Conselho da União Europeia decide retirar as Ilhas Caimão e Omã da lista de jurisdições não cooperantes para fins fiscais, juntando a estes designados paraísos fiscais o arquipélago de Anguila e os Barbados.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nomeia, sob proposta do primeiro-ministro, o juiz conselheiro José Tavares presidente do Tribunal de Contas, cargo em que sucede a Vítor Caldeira.

A Academia sueca atribui o Prémio Nobel da Física ao britânico Roger Penrose, ao alemão Reinhard Genzel e à norte-americana Andrea Ghez, por descobertas na área dos "segredos mais obscuros do Universo".

- Morre, aos 65 anos, Eddie Van Halen, guitarrista norte-americano, fundou com o irmão, Alex, o vocalista David Lee Roth e o baixista Mark Stone a banda Van Halen.

- Morre, aos 80 anos, Johnny Nash, cantor norte-americano.

2021 - O Prémio Nobel da Química é atribuído ao alemão Benjamin List e ao norte-americano David MacMillan, que criaram a ferramenta molecular, chamada "organocatálise assimétrica".

-- Morre, Vítor Feytor-Pinto, padre, mestre em Bioética e licenciado em Teologia Sistemática. Foi fundador do Movimento de Defesa da Vida, em Lisboa e ainda membro do Conselho Pontifício para os Profissionais da Saúde e do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Tinha 89 anos.

2023 - O Prémio Nobel da Paz 2023 é atribuído à ativista e vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos iraniana Narges Mohammadi, pela sua "luta das mulheres no Irão contra a opressão".

Este é o ducentésimo octogésimo dia do ano. Faltam 86 dias para o termo de 2024.

