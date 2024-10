RIR diz que "continuamos a assistir a joguinhos de conveniência na ALRAM"

O RIR, através de comunicado, afirma que "continuamos a assistir a joguinhos de conveniência na ALRAM". As declarações surgem no seguimento do adiamento da votação do levantamento de imunidade parlamentar a três secretários regionais e ao vice-presidente do parlamento.

" Coincidência ou não, as alegações apresentadas para os pedidos de adiamento permitem um tempo extra, para que possam ser delineadas estratégias de conseguirem a não aprovação deste pedido de levantamento de imunidade", refere Liana Reis, acrescentando que "o Partido Reagir Incluir Reciclar é a alternativa centrista que procura o equilíbrio entre liberdade e igualdade, progresso e tradição".

Defendemos o diálogo e colaboração para encontrar soluções sustentáveis para vivermos em democracia. A nossa realidade atual é uma Madeira que precisa urgentemente colocar a democracia a funcionar e que se acabe com esta ditadura de quase 50 anos. Já chega de sermos governados por criaturas que se acham os “donos disto tudo” e que se acabem com as perseguições, pressões, intimidações e medo. Que se acabem com os tachos e nomeações para cargos de confiança política. Liana Reis

O partido considera que os madeirenses precisam de uma verdadeira oposição no parlamento madeirense "que vote a favor do levantamento da imunidade, que dê a oportunidade de se fazer história no combate à corrupção".