Israel diz que cada casa no sul do Líbano é uma base terrorista

O porta-voz das Forças Armadas israelitas, Daniel Hagari, atravessou a fronteira com o Líbano e gravou um vídeo em que percorre o interior de uma casa destruída e revela material militar alegadamente do Hezbollah.

"Toda a casa é uma base terrorista. Quero que vejam com os vossos próprios olhos o que encontrámos aqui", disse Hagari, num vídeo de pouco menos de quatro minutos em que entra numa casa destruída pelos ataques israelitas e na qual foi mostrando granadas de mão, espingardas de assalto, espingardas e equipamento militar alegadamente pertencente ao grupo xiita Hezbollah.

Segundo Hagari, o Hezbollah fez destas cidades do sul do Líbano um armazém à disposição dos seus milicianos na guerra contra Israel e para o "grande ataque 'Conquistar a Galileia'", um alegado plano do grupo islamita libanês, ao estilo dos ataques do Hamas a 07 de outubro do ano passado.

"Esta é uma cidade libanesa, uma cidade xiita construída pelo Hezbollah. Cada casa tem armas prontas para o ataque contra Israel. Agora vamos de casa em casa apreender todas estas armas, desmantelando as capacidades do Hezbollah para o seu plano 'Conquistar a Galileia'", disse Hagari.

O porta-voz militar explicou que a incursão terrestre "seletiva e limitada" que começou na semana passada contra o sul do Líbano tem precisamente o objetivo de desmantelar todas as capacidades do Hezbollah.

"Estamos aqui para nos proteger da ameaça que o Hezbollah construiu durante anos. Esta área deve ser limpa. A resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU impede que estas armas estejam aqui. Estamos a garantir - impondo-nos nesta área - que o terreno está limpo e podemos dizer aos nossos cidadãos na fronteira, que sofrem há quase um ano (...) que podem regressar às suas casas", comentou o porta-voz, no vídeo divulgado.

As tensões entre Israel e o Hezbollah eclodiram há um ano, quando o grupo islamita libanês começou a lançar mísseis contra o norte do território israelita em sinal de apoio à causa palestiniana.

O Exército israelita intensificou a sua ofensiva contra o Hezbollah em meados de setembro, com bombardeamentos no sul do Líbano e na capital, Beirute, nos quais foi morta grande parte da liderança da milícia xiita, incluindo o seu líder, Hasan Nasrallah .

Há pouco mais de uma semana, Israel iniciou também uma incursão terrestre no sul do Líbano.