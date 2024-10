Kiev diz ter derrubado caça russo

As forças ucranianas afirmaram hoje ter abatido um avião de combate russo, enquanto a Rússia disse ter feito avanços no leste da Ucrânia.

O avião russo foi abatido na cidade de Kostiantynivka, na região de Donetsk, disse o chefe da Administração Militar de Kostiantynivka, Serhiy Horbunov, citado pelos 'media' locais. As imagens divulgadas mostraram destroços carbonizados do aparelho, que atingiu uma casa.

Também na região de Donetsk, parcialmente ocupada, o Ministério da Defesa russo afirmou hoje que assumiu o controlo da aldeia de Zhelanne Druhe.

Se for confirmada, esta captura ocorre dois dias depois de as forças ucranianas terem dito que estavam a retirar-se da cidade de Vuhledar, na linha da frente, a 33 quilómetros de Zhelanne Druhe.

Entretanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje que irá apresentar o seu "Plano de Vitória" aos aliados do chamado Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, na base militar de Ramstein, dentro de uma semana.

Numa mensagem publicada na sua conta da rede social X, Zelensky disse que está com a sua equipa a preparar-se para a 25.ª reunião em Ramstein, no próximo sábado, dia 12 de outubro, "a primeira a ser realizada ao nível de líderes políticos", para apresentar os planos para uma vitória na guerra que teve início com a ofensiva lançada pela Rússia em fevereiro de 2022.

Zelensky apresentou este plano ao Presidente norte-americano, Joe Biden, na semana passada em Washington.