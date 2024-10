Casa dos Açores da Madeira promove conferência sobre obra literária do Pe. Xavier Madruga

O investigador Duarte Mendonça vai protagonizar, na próxima quarta-feira, dia 16 de Agosto, uma conferência sobre a obra literária do Pe. Xavier Madruga (1883-1971), das Lajes do Pico. Esta é uma iniciativa da Casa dos Açores da Madeira, que acontece pelas 18h30.

"Duarte Mendonça é um conhecedor nato da sua obra literária, dado que a ele se deve a preparação para edição das suas "Cartas da América", livro publicado sob a chancela do NCH, em 2020, que contou com o apoio da Câmara Municipal da Horta. A ele se devem igualmente os trabalhos atinentes à publicação da antologia "Viagens por dentro da Europa", editada no ano passado pela Câmara Municipal das Lajes do Pico, na qual se reúnem as primeiras obras deste eclesiástico, nomeadamente "Dos Açores a Roma", "Até ao Danúbio" e "Magnificat"", refere nota à imprensa.

"Nesta conferência, organizada pela Casa dos Açores da Madeira, dar-se-á a conhecer a figura do Pe. Xavier Madruga, um dos homens mais ilustres da Ilha do Pico, assim como estarão em foco os seus interessantes livros de crónicas de viagem, no qual deu a conhecer aos seus leitores o que viu e sentiu, no decurso das mesmas, por esse mundo além", explica.