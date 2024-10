Acidente no Caminho do Corgo mobilizou 13 bombeiros

Um acidente ocorrido no Caminho do Corgo, no limite entre Santo António e São Roque, no Funchal, pouco depois da meia-noite desta segunda-feira, resultou apenas em danos materiais na viatura.

Para o local foram mobilizados cinco meios e 13 bombeiros da corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal, porque se suspeitava de uma situação mais complexa, mas os meios limitaram-se a retirar o condutor da viatura, sem ferimentos.