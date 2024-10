Descubra a selecção de tapas mediterrânicas do Tapas & Jazz, no ÍRIS Lounge & Music Bar

O Tapas & Jazz é uma tradição do Castanheiro Boutique Hotel que surge todas as Quintas-feiras e conquista paladares tanto dos hóspedes do hotel como de locais. Este evento semanal une os sabores das tapas mediterrânicas a bebidas de requinte e música Jazz ao vivo, numa atmosfera exclusiva.

O buffet de tapas mediterrânicas contém uma seleção de petiscos frescos e autênticos, cuidadosamente preparados pela equipa do hotel, com uma grande variedade de ingredientes e opções, desde cogumelos salteados com coentros a seleções de queijos portugueses, de carnes fumadas, frutos secos e muito mais. Os sabores vibrantes da região são celebrados, elevando as tapas a um novo patamar.

Para acompanhar as tapas, poderá também comprar vinhos de qualidade, cuidadosamente escolhidos para a ocasião, de forma a completar a sua experiência.

A música jazz ao vivo pelo CBH Jazz Trio, que ecoa suavemente pelo espaço, completa a atmosfera da noite ao criar um ambiente confortável e relaxado, perfeito para esta refeição.

Se procura uma noite especial, onde possa saborear a gastronomia mediterrânica, apreciar um bom vinho e relaxar ao som do jazz, o Tapas & Jazz do Castanheiro Boutique Hotel é o evento perfeito.

Informações e Reservas:

Telefone: (+351) 291 200 100

Email: [email protected]