Madeira, Açores e Lisboa reúnem-se numa convenção sobre pescas

As regiões ultraperiféricas da Madeira e dos Açores reúnem-se, nos dias 3 e 4 de Outubro, numa convenção sobre pescas. A este encontro, a ter lugar na Madeira, junta-se também a secretária de Estado das Pescas, Claúdia Monteiro de Aguiar, na sexta-feira.

Para Luís Ferreira, director regional das Pescas, "este encontro acontece numa altura em que matérias importantes para o sector se encontram em discussão", sendo por isso o "momento oportuno para reunir com os vizinhos açorianos, colocando em cima da mesa preocupações comuns, com vista a serem encontradas as melhores estratégias e soluções".

O estatuto das Regiões Ultraperiféricas e o desenvolvimento sustentável do setor das pescas será um dos assuntos a serem debatidos na convenção, assim como a quota dos tunídeos.

A renovação da frota pesqueira e os apoios financeiros para o sector estarão igualmente na agenda das duas regiões autónomas.

Dos temas em cima da mesa, foco também para a questão da segurança alimentar, inspecção e controlo e para o licenciamento de embarcações e vistorias.

Durante o período da convenção, será realizada uma visita porto de pesca do Caniçal, à lota e ao entreposto.

Na sexta-feira, além da presença da secretária de estado das Pescas, sentar-se-ão também à mesa representantes da ACOPESCA, APASA (Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores) e da Federação das Pescas dos Açores.