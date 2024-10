Um ligeiro toque entre um autocarro e uma viatura ligeira, ocorrida pouco antes das 7h30, está já a causar constrangimentos na Rua da Ribeira de João Gomes, no Funchal.

Foto Google Maps

Ao que tudo indica tratou-se de um pequeno acidente, mas que ficou a meio a faixa de rodagem no semtido descendente ao centro do Funchal, e a menos que as viaturas sejam retiradas em pouco tempo, esta situação vai gerar ainda maiores constrangimentos aos restantes automobilistas.