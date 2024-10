Ecos Machico promove com semana temática sobre a Geodiversidade

O projecto Ecos Machico está a promover uma semana dedicada à Geodiversidade, no âmbito do Dia Internacional da Geodiversidade, que se celebrou a 6 de Outubro. O programa foi hoje lançado e destaca dois eventos que acontecem a 12 e 14 de Outubro.

De acordo com nota à imprensa, estamos a falar de uma visita guiada, aberta ao público, denominada ' Vamos enxergar e bilhardar sobre a Geodiversidade que nos rodeia Cultura, Turismo e Meio Ambiente', que será orientada pelo geólogo João Baptista, entre as 10h e as 12 horas.

Já no dia 14 marca presença em Machico o GEOLab – Laboratório Itinerante de Ciências da Terra, com o objectivo dar a conhecer os segredos da Terra e muitas curiosidades geológicas. Este dia será celebrado em parceria com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, com tutela da Geodiversidade na Região.

“Machico é uma autêntica referência de geodiversidade na Região, cabe imperativamente ao Ecos Machico, Prémio Geoconservação 2023, levar ao público esta riqueza e sensibilizar para a sua conservação” indica a coordenadora do projecto, Ana Neves.

O programa e plataformas de inscrição vão estar disponíveis através das plataformas digitais do projecto, assim como dos promotores Câmara Municipal de Machico e Associação Insular de Geografia.