Pelo menos oito pessoas morrem na sequência das chuvas fortes no Brasil

Pelo menos oito pessoas morreram na sequência das chuvas fortes no Brasil, que deixaram mais de um milhão de habitações sem energia no estado de São Paulo, anunciaram no sábado as autoridades.

Algumas regiões do centro e sudeste brasileiro estão a ser afetadas por fortes temporais desde sexta-feira, com ventos que chegam aos 100 quilómetros por hora e até 100 milímetros de chuva por dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Na sequência do mau tempo, sete pessoas morreram no estado de São Paulo, devido à queda de árvores e ao desabamento de muros, de acordo com o balanço da Defesa Civil.

Em Brasília, um soldado morreu e outro ficou ferido devido à queda de uma árvore, enquanto retiravam uma bandeira em frente ao quartel da Polícia Militar, segundo o comando militar da região.

Também na capital, imagens divulgadas nos meios de comunicação social e redes sociais mostram funcionários da Câmara dos Deputados com guarda-chuvas abertos em plena sessão plenária face à queda de água do teto, que afetou equipamentos eletrónicos.

Grande parte da cidade de São Paulo ficou às escuras e pelo menos 1,6 milhão de casas ficaram sem eletricidade, segundo a empresa de energia Enel.

"Em algumas localidades, troços inteiros da rede ficaram danificados e quilómetros de rede terão de ser reconstruídos, postes, transformadores e outros equipamentos substituídos", refere o grupo.

As chuvas fortes dos últimos dias ocorrem depois de um dos piores períodos de seca no Brasil desde que há registo, tempo seco que favoreceu a propagação de incêndios.

Em Brasília, a chuva foi recebida com alívio, após mais de 165 dias sem chuva.