FC Porto e Braga defrontam-se num dos clássicos da oitava jornada

O FC Porto recebe hoje o Sporting de Braga no jogo grande da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, procurando seguir na pegada do líder Sporting, enquanto o Benfica visita o Nacional.

Antes da pausa para seleções, 'dragões' e minhotos defrontam-se no Porto num duelo entre equipas que na quinta-feira jogaram na Liga Europa -- os 'azuis e brancos' empataram com o Manchester United (3-3), o Braga saiu derrotado da visita ao Olympiacos (3-0).

A equipa comandada por Vítor Bruno, segunda com 18 pontos, procura recolocar-se a três pontos do Sporting, que venceu no sábado em casa o Casa Pia (2-0).

Já a formação orientada por Carlos Carvalhal quer aproveitar o deslize do Santa Clara para melhor o atual quinto lugar, enquanto a perda de pontos pode significar, também, a descida de posições.

Antes do fecho da jornada, também os 'encarnados' procuram cimentar-se na frente do campeonato, numa visita à Madeira para enfrentar um rival 'aflito', tendo para já 16 pontos no terceiro lugar.

Com apenas cinco pontos, o Nacional é 17.º e penúltimo, em zona de descida, sem vencer há três jornadas consecutivas.

Outro 'clássico' do futebol português abre o dia, pelas 15:30, com a receção do Vitória de Guimarães, sexto com 13 pontos, ao Boavista, em 15.º com cinco, com ambas as equipas a procurarem regressar aos triunfos.

À mesma hora, o Farense, lanterna-vermelha do campeonato com apenas um ponto somado em sete rondas, recebe o Estoril Praia, 14.º com seis.

Programa da oitava jornada:

- Sexta-feira, 04 out:

Rio Ave - Famalicão, 1-1.

- Sábado, 05 out:

Gil Vicente - Estrela da Amadora, 3-0.

Moreirense - Santa Clara, 1-1.

Arouca - AVS, 1-1.

Sporting - Casa Pia, 2-0.

- Domingo, 06 out:

Vitória de Guimarães - Boavista, 15:30.

Farense - Estoril Praia, 15:30.

Nacional - Benfica, 18:00.

FC Porto - Sporting de Braga, 20:30.