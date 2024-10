"Liberdade de imprensa e jornalismo" estarão em debate na Galeria Anjos Teixeira

Na próxima quinta-feira, 10 de Outubro, às 19 horas, a Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, promove uma iniciativa sobre 'Liberdade de imprensa e jornalismo'.

Filipe Gonçalves, jornalista da RTP e presidente da direcção do Sindicato dos Jornalistas, é o orador convidado.

Esta proposta de diálogo, insere-se na iniciativa 'À conversa com...' e cruza-se com a exposição que está aberta ao público sobre José Vilhena, o humor e a sátira política, intitulada 'Passam os Tempos, Ficam as Vontades'.

Galeria Anjos Teixeira acolhe exposição com desenhos e caricaturas de José Vilhena A Galeria Anjos Teixeira promove, amanhã, dia 3 de Outubro, na Rua João de Deus n. 12, no Funchal, uma exposição com desenhos e caricaturas de José Vilhena, intitulada "Passam os tempos, ficam as vontades...", cuja abertura está marcada para as 19 horas.

No âmbito desta exposição, a Galeria Anjos Teixeira dinamizará diversas propostas temáticas de diálogo. 'À conversa com...' é um novo enquadramento para a actualidade do debate e para cruzar linhas de opinião.