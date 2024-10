Milhares de pessoas estão hoje a manifestar-se no centro de Lisboa para exigir paz no Médio Oriente e uma Palestina independente.

"Paz sim, guerra não" ou "é possível e urgente a paz no Médio Oriente" são algumas das palavras de ordem ouvidas.

A manifestação começou cerca das 15.30 no largo do Martim Moniz e vai terminar no largo do município, na baixa de Lisboa.