Apesar de ainda faltar mais de duas horas para o início do jogo entre Nacional e Benfica- -encontro marcado para as 18horas- já são milhares as pessoas que se encontram nas imediações do Estádio da Madeira a aguardarem pelo início do jogo. O ambiente de festa e confraternização entre nacionalistas e benfiquistas é bem patente nas horas que antecedem o jogo grande da oitava jornada da I Liga.