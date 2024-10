Há um português nomeado para Nobel da Paz. Como é feita a escolha?

Será pelas 10 horas desta sexta-feira que se vai ficar a conhecer o Nobel da Paz de 2024. Há uma lista com cerca de 300 indicados, entre eles um português que, por muitos, é até indicado como sendo um dos favoritos a vencer este prémio.

A divulgação dos prémios Nobel já começou na passada segunda-feira, com o Nobel da Medicina. Este ano os vencedores foram Victor Ambros e Gary Ruvkun, pela descoberta do microRNA, uma nova classe de pequenas moléculas de RNA que desempenham um papel crucial na regulação dos genes.

Já na terça-feira foi o anunciado o Nobel da Física para John Hopfield e Geoffrey Hinton, pela criação das redes neurais artificiais, inspiradas no cérebro humano, que fazem com que as máquinas consigam aprender.

Na quarta-feira, o prémio Nobel da Química foi atribuído apo trio David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper, pelas suas descobertas relacionadas com proteínas.

Já hoje, O prémio Nobel da Literatura foi anunciado para a escritora sul-coreana Han Kang.

E como se escolhe o Nobel da Paz?

O processo começa com a indicação dos nomeados, um processo que envolve milhares de pessoas, que podem propor esse nome. Este ano, a lista de indicados conta com 300 nomes, entre os quais o de António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas.

Os nomes são indicados por chefes de Estado, académicos e outros laureados com o prémio Nobel.

Além do nome do português, a lista conta ainda com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. No entanto, a possibilidade de vencer o Nobel, neste momento, é reduzida, uma vez que se trata do governante de um país em guerra.

O Papa Francisco é outro dos nomeados, bem como a agência da ONU para os refugiados palestinianos e o Tribunal Internacional de Justiça.

Existe um Comité Nobel norueguês, constituído por cinco personalidades nomeadas pelo parlamento da Noruega, que fica encarregue de escolher o vencedor. O critério de escolha remonta ao testamento deixado por Alfred Nobel, que indica que o prémio deve ser atribuído à pessoa que fez mais ou melhor para promover a paz, as boas relações entre as nações e a abolição ou a redução dos exércitos.

A escolha vai sendo feita desde Fevereiro, quando acontece a primeira reunião do comité. Depois, vão sendo realizadas reuniões mensais com o objectivo de ir reduzindo a lista de indicados, até que fique apenas a denominada ‘shortlist’.

A decisão final é tomada por consenso ou, caso tal não seja possível, pela maioria dos votos.

Quem é o português nomeado?

FOTO ANGELA WEISS / AFP

António Guterres é o actual secretário-geral das Nações Unidas, estando no cargo desde 2017. Com 75 anos de idade, foi o 10.º Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados entre Junho de 2005 e Dezembro de 2015. Além disso, foi o Primeiro-Ministro português entre 28 de Outubro de 1995 e 6 de Abril de 2002.

Quantos prémios Nobel tem Portugal?

Até ao momento, a Academia sueca já atribuiu dois prémios Nobel a portugueses. O primeiro foi em 1949, tratando-se do Prémio Nobel da Medicina a Egas Moniz. O outro foi o da Literatura, em 1998, para José Saramago.