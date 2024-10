Funchal acolhe iniciativa pela paz e solidariedade com a Palestina

Na próxima sexta-feira, dia 11 de Outubro, pelas 17h30, realiza-se uma iniciativa pública pela Paz e de solidariedade com a Palestina, em frente à Sé Catedral do Funchal.

Esta iniciativa na Região Autónoma da Madeira está integrada na Jornada Nacional de Solidariedade com o povo palestiniano, que decorrerá entre os próximos dias 2 e 12 de Outubro, promovidas pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação - CPPC, pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - CGTP, pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM) e pelo Projecto Ruído - Associação Juvenil.

Para a dinamização desta jornada pela Paz está a ser divulgado um manifesto que pretende reunir o maior número de organizações que poderão vir a aderir nesta Região à realização desta acção em favor da paz no Médio Oriente.

No Funchal, esta iniciativa contará com a pintura de um mural ao vivo, em defesa dos valores "da paz, da arte em diálogo com os cidadãos", na rua, num projecto artístico que será projetado pelo escultor Francisco Simões.