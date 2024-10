Xanana Gusmão inicia hoje visita oficial a Portugal

O primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, inicia hoje uma visita oficial a Portugal durante a qual será assinado o Programa Estratégico de Cooperação para o período 2024-2028 e mais dois acordos relativos a reabilitação de património e infraestruturas.

O novo Programa Estratégico de Cooperação para o período 2024-2028 tem o valor de 75 milhões de euros e terá cinco áreas prioritárias, nomeadamente Desenvolvimento Humano, Estado de Direito e Boa Governação, Administração Pública, Finanças Públicas e Economia, Juventude e Emprego e Oceanos Sustentabilidade e Infraestruturas.

O último PEC entre os dois Estados, que vigorou no período 2019-2023, teve uma execução de 102% e tinha um envelope financeiro de 70 milhões de euros para intervenções nos setores de Consolidação do Estado de Direito e Boa Governação, Educação, Formação e Cultura e Desenvolvimento Socioeconómico Inclusivo.

Xanana Gusmão participa hoje, primeiro dia da visita, na cerimónia de atribuição dos prémios da Lusofonia, que vai decorrer no Casino do Estoril, na qual receberá o prémio carreira, segundo o programa da visita enviado à Lusa.

No domingo, o chefe do executivo de Timor-Leste vai deslocar-se à sede da UCCLA, em Lisboa, onde também terá um encontro com a comunidade timorense, seguindo depois para um encontro com o presidente do parlamento português, José Pedro Aguiar-Branco.

Os encontros com o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, estão marcados para a segunda-feira, quando se realizará também um jantar oficial, oferecido pelo chefe do Governo português.

Na terça-feira, Xanana Gusmão viaja para a ilha do Faial, no arquipélago dos Açores, onde vai ter vários encontros, incluindo com o presidente da Assembleia Legislativa Regional, Luís Garcia.

No Faial, onde vai permanecer até quarta-feira, o primeiro-ministro timorense vai visitar também a Escola do Mar dos Açores, o edifício das atividades marítimas e turísticas, o Instituto de Investigação em Ciências do Mar e o Observatório do Mar dos Açores.

Na quinta-feira à tarde, já em Lisboa, Xanana Gusmão participa na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa numa sessão solene e lança dois livros, nomeadamente um de discursos com o título "Dalan ba Dame" e um de poemas denominado "Mauberíadas".

Os livros vão ser apresentados pelo antigo chefe da diplomacia portuguesa Luís Amado.

Xanana Gusmão vai, na visita oficial a Portugal, liderar uma delegação que inclui o vice-primeiro-ministro, ministro coordenador dos Assuntos Económicos e ministro do Turismo, Francisco Kalbuadi Lay, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Bendito Freitas, e ainda os ministros da Educação, Dulce Neves, do Ensino Superior, José Jerónimo, da Justiça, Sérgio Hornai, e do Interior, Francisco Guterres, bem como o secretário de Estado da Comunicação Social, Expedito Ximenes, e o presidente da Câmara de Comércio e Indústria timorense, Jorge Serrano.