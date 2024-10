Imaculado mobiliza-se pelo 'Outubro Rosa' em parceria com a LPCC

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria volta a associar-se ao movimento Outubro Rosa, "reforçando o seu compromisso na luta contra o cancro da mama e unindo-se a esta iniciativa global que alerta para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce".

A partir desta segunda-feira, os cidadãos poderão encontrar, na sede da Junta, diverso material de merchandising alusivo ao movimento Outubro Rosa, cujas receitas serão integralmente destinadas ao núcleo regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A Junta está a organizar um evento especial, previsto para o dia 27, para assinalar o Outubro Rosa, cujo horário e local serão divulgados em breve, numa oportunidade para reforçar a mensagem de solidariedade e promover ações em prol da saúde e bem-estar das mulheres.

Além disso, o tema do Outubro Rosa será também integrado no passeio que a Junta organiza no dia 30 de outubro, onde todos os participantes receberão um laço rosa e um flyer informativo de apoio à causa, promovendo uma maior consciência coletiva sobre a doença.

Através destas ações, a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria apela à mudança de comportamentos em relação ao cancro da mama e reforça a importância de um diagnóstico precoce.

Desde 2021, a Junta tem-se associado de diversas formas à Liga Portuguesa Contra o Cancro para sensibilizar a comunidade local sobre as questões relacionadas com o cancro da mama, especialmente voltadas para as mulheres.