Inundação em associação solidária mobiliza bombeiros

Uma inundação nas instalações do núcleo da Madeira da Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, ocorrida esta madrugada, mobilizou os Bombeiros Municipais do Funchal ao Bairro do Hospital.

Chegados ao local pelas 6h45, após alerta da vizinhança, os elementos da corporação limitaram-se a desligar o contador.

Desconhece-se as consequências e potenciais perdas de material, além da limpeza necessária.