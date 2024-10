Sete crianças mortas em acidente de viação na África do Sul

Sete crianças em idade escolar e o motorista do autocarro onde seguiam morreram hoje numa colisão frontal com um veículo pesado em Durban, na África do Sul, informaram as autoridades locais,

O veículo que transportava os estudantes colidiu com um camião numa estrada a cerca de 100 quilómetros a nordeste de Durban hoje de manhã, segundo os serviços de emergência e o governo.

De acordo com o governo local da província de KwaZulu-Natal, o condutor do veículo escolar perdeu o controlo e embateu no camião que circulava na faixa contrária.

A África do Sul tem uma das redes rodoviárias mais desenvolvidas do continente, mas também tem um dos piores registos de segurança rodoviária, devido, em particular, ao mau estado dos veículos e à condução imprudente dos condutores.

Mais de 6.400 pessoas morreram nas estradas sul-africanas em 2019, de acordo com um relatório divulgado este ano pelo gabinete de estatísticas do governo.

Em julho, 12 crianças e o seu motorista morreram quando o miniautocarro colidiu com outro veículo.

Em agosto, seis crianças morreram num acidente entre um comboio de mercadorias e o autocarro escolar onde seguiam a cerca de 180 km a nordeste de Joanesburgo.