SANAS auxiliou embarcação em risco de encalhar no Caniçal

Uma embarcação que estava em risco de encalhar junto à praia da Prainha, no Caniçal, foi ontem auxiliada pelo SANAS Madeira.

O pedido de auxílio devido a problemas no motor foi escutado no final da manhã no Centro de Comando e Controle do Centro de Salvamento Costeiro em Santa Cruz e a informação proveniente dos três navegadores, que se encontravam a bordo do veleiro de cerca de 10 metros, levou à activação imediata da embarcação salva-vidas afecta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz.

“Face ao risco de encalhe e às condições de mar, lançaram ferro de fundear na tentativa de impedir a deriva em direcção à linha de costa. Na chegada ao local a tripulação do SANAS103 confirmou que os três navegadores encontravam-se bem de saúde e sem necessidade de assistência médica, procedendo ao reboque da embarcação até ao porto do Caniçal”, informou.