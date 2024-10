Exposição fotográfica de Andy Mann no Reid's Palace

Andy Mann, reconhecido fotógrafo da National Geographic, realizador nomeado para os Emmys e vencedor dos Telly Awards por 12 vezes, traz a sua experiência à Ocean Week 2024 do Reid's Palace, através de uma exposição patente na unidade hoteleira. Os hóspedes têm a oportunidade de conhecer o storytellying de Andy, através da sua exposição que retrata ecossistema marinho único da Madeira.

O primeiro dia da Ocean Week, 21 de Outubro, arranca com uma palestra especial do fotógrafo e realizador sobre a sua visão e experiência de exploração marítima, seguida de um cocktail no Palm Garden. "É uma honra fazer parte da Ocean Week 2024 do Reid’s Palace”, refere Andy Mann. “Depois de uma década a trabalhar nas ilhas atlânticas ao largo da costa portuguesa e de ajudar a estabelecer a maior área marítima protegida do Atlântico Norte, colaborar com o Reid’s Palace no apoio ao VECLAM e na salvaguarda das focas-monge ameaçadas das Ilhas Desertas foi uma decisão imediata".

O fotógrafo tem contribuído para diversas iniciativas globais de protecção marítima, incluindo ajudar a proteger mais de 1 milhão de km2 de território oceânico.

As tarifas para o Reid’s Palace durante a Ocean Week começam nos 880 € para a Deluxe Junior Suite com pequeno-almoço incluído. A experiência exclusiva “Viagem às Desertas” tem um custo de 600 € por pessoa, sendo que 20% das receitas revertem para o projeto VECLAM.

Todos os hóspedes do hotel estão convidados a participar do evento de lançamento da exposição fotográfica. Para mais informações ou reservas,pode visitar a página on-line do hotel ou contactar o +351 291 717 171.