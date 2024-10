Largo do Museu da 'Jaime Moniz' acolhe exposição 'Animais no Universo'

No mês que se assinala o Dia do Animal (4 de Outubro), o Núcleo Museológico 'O Lyceu' e o Universo de Memórias João Carlos Abreu apresentam a exposição 'Animais no Universo', no Largo do Museu da Escola Secundária Jaime Moniz.

Cavalos, patos, tartarugas, pássaros, elefantes e dragões, são alguns dos animais representados. São 37 peças da colecção do Universo de Memórias, elaboradas a partir de diversos materiais, adquiridas por João Carlos Abreu nas suas viagens às várias partes do globo.

Esta parceria entre ao Escola Secundária Jaime Moniz e o Universo de Memórias teve início em 2019 e tem como objectivo criar hábitos de consumo cultural entre a comunidade escolar e sensibilizar para o património cultural e artístico.

"No mesmo espaço, podemos igualmente tomar conhecimento da legislação da União Europeia, seguida por Portugal, relativa ao bem-estar e proteção animal", refere a Escola, na nota de imprensa.

A exposição, coordenada por Lília Castanha, estará patente até o dia 15 de Novembro de 2024.