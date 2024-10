Exposição 'Olhares da Resistência – Uma Homenagem aos Defensores da Ucrânia' é inaugurada na quinta-feira

A Região vai assinalar o Dia dos Defensores da Ucrânia, até 9 de Outubro, uma iniciativa da Associação Ucrânia com Amor, em parceria com a Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) e a Câmara Municipal do Funchal.

A DRCCE associou-se à exposição fotográfica 'Olhares da Resistência', que estará patente na Reitoria da Universidade da Madeira, entre os dias 3 e 9 de Outubro.

Segundo nota à imprensa enviada pela DRCCE, a mostra 'Olhares da Resistência – Uma Homenagem aos Defensores da Ucrânia', composta por 33 imagens, será inaugurada a 3 de outubro, às 17 horas, na Reitoria da UMa. "Esta exposição procura retratar a força, a coragem e o sacrifício dos homens e das mulheres que defendem a Ucrânia, naquele que é um dos capítulos mais desafiantes da história recente daquele país", explica.