Enseada Food and Drinks: Sabores, Música e Vistas de tirar o fôlego

Localizado no piso 1 do Clube Naval do Funchal, com uma entrada própria, o Enseada Food and Drinks é o gastrobar de selecção para aqueles que procuram um final do dia bem passado, onde a gastronomia é combinada com a música e uma vista deslumbrante para o mar.

O menu do Enseada Food and Drinks possui pratos elaborados minuciosamente, utilizando ingredientes frescos e de alta qualidade, com uma inspiração que oscila entre o mexicano e o mediterrânico. E para acompanhar, o Enseada Food and Drinks possui uma extensiva carta de cocktails e bebidas, com combinações tradicionais e exóticas, utilizando ingredientes locais.

O Enseada Food and Drinks conta também com o Music Set Enseada às Sextas-feiras e Sábados, onde artistas musicais locais e DJs vêm para tocar música ao vivo e alegrar o ambiente pela noite dentro, proporcionando o perfeito final para a sua semana.

Visite o Enseada Food and Drinks para desfrutar de boa bebida, boa comida e boa música, seja entre amigos, com a sua cara-metade ou simplesmente para relaxar após um longo dia.

Enseada Food and Drinks

R. da Quinta Calaça 32, 9000-108 Funchal

Contacto: +351 939 234 156

Facebook: facebook.com/enseadafooddrinks

Instagram: instagram.com/enseada_food_drinks