Renovada Galeria Espaço Mar recebe exposição do artista Paulo BEJu

A Galeria Espaço Mar, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), promove desde 2013 diversas actividades relacionadas com a expressão artística.

"Este projecto desenvolvido pela EBSGZarco, não só enriquece a formação pessoal dos alunos, como também contribui para o desenvolvimento de uma escola e de uma comunidade educativa, mais culta, mais crítica e mais inclusiva", refere a escola através de uma nota de imprensa.

A equipa é constituída pelo presidente do Conselho Executivo do estabelecimento de ensino, professor Ricardo Barcelos, três professoras, Carla Cabral, Filomena Gonçalves e Ada Pereira, e um técnico superior com mestrado em gestão cultural pela Universidade da Madeira (UMa), Luís Vasconcelos.

Por motivos de um novo ciclo, com uma nova equipa coordenadora neste ano letivo 2024/25, a escola revela que "a Galeria Espaço Mar reinventa-se com uma nova identidade metodológica e gráfica".

"O projecto Galeria Espaço Mar foi criado em 2013 pelo professor Paulo Sérgio BEJu, que lhe atribuiu o nome de Galeria Espaçomar, em analogia ao descobridor e navegador da Ilha da Madeira, em 1419, que por sua vez dá nome à Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco/Madeira", revela a mesma nota.

Por esse motivo a nova coordenação deste projecto convida o Paulo BEJu para assinalar mais de uma década de existência e honra-nos dar a conhecer o trabalho deste artista, partilhando a sua mais recente colecção: “marvermelho”.

Achamos que será um momento de relevada importância para a comunidade da nossa escola e o público em geral". Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

A inauguração oficial acontecerá amanhã, quinta-feira, dia 10 de Outubro, pelas 18h00, com a presença do presidente do Conselho Executivo, convidados oficiais, professores, funcionários, alunos do nocturno, Universidade Sénior Gonçalves Zarco e público em geral.

No dia 11 de Outubro, sexta-feira, 12h00, haverá uma abertura da Galeria e visita guiada pelo artista para os alunos diurnos e outros membros da comunidade educativa.

Durante o período de 10 de Outubro a 13 de Dezembro serão organizados momentos de diálogo entre o artista Paulo BEJu e os alunos, bem como grupos organizados de instituições e de outros contextos.

A exposição 'marvermelho' mostra mais de três dezenas de trabalhos, essencialmente desenhos inéditos: técnica esferográfica e bordado sobre papel, no formato A4. No espaço expositivo, terá pequenas instalações com objectos". Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

Na inauguração será apresentada a performance 'VERteBRADA LUZ'.

"Das motivações para a exposição, são factos e vivências do autor, onde dá voz a memórias, cujo elemento central é a 'CASA' ou as casas, enquanto lugar de referência para cada um", acrescenta.

E conclui: "O título da exposição 'marvermelho', é um tributo ao imaginário livre de cada um, MAR (outra cor possível), mas é também o assinalar de vários elementos relacionados com o local: Mar Vermelho (geografia, história, designação, 'fronteira' entre ocidente e oriente)".