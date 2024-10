"Corte nas verbas do Orçamento do Estado para a Madeira é inaceitável"

O PS-Madeira critica, de forma veemente, o facto de a proposta de Orçamento do Estado para 2025 prever um corte de verbas para a Região Autónoma da Madeira.

Em reação ao documento hoje entregue na Assembleia da República, Paulo Cafôfo considera "incompreensível e inaceitável" que, no próximo ano, a Madeira venha a receber menos 33 milhões de euros do que no presente ano de 2024.

O líder dos socialistas madeirenses salienta que, no ano anterior, o Executivo do PS na República deu mostras de investir na Madeira, sendo prova disso mesmo o facto de os valores canalizados para a Região terem sido reforçados em cerca de 100 milhões de euros. Postura contrária tem o actual Governo, do PSD, que "demonstra de forma clara que está a desinvestir na Região Autónoma da Madeira". Aliás, constata Paulo Cafôfo, o documento não prevê nenhum projecto de investimento relevante na Madeira, além dos que foram lançados pelo Partido Socialista, em concreto o novo Hospital e a instalação do sistema de cabos submarinos.

Por outro lado, o presidente do PS-Madeira considera que esta proposta de Orçamento do Estado “é o reflexo de que Miguel Albuquerque está isolado, sem capacidade e sem poder negocial” junto do líder do seu partido e do Governo da República, Luís Montenegro.

O PS-Madeira lamenta ainda que, apesar das sucessivas promessas do Governo Regional, a revisão da Lei das Finanças Regionais tenha desaparecido do mapa político da Madeira, vincando que esta é uma matéria que tem de ser prioritária, por forma a garantir o aumento dos valores transferidos para a Região.