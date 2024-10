Governo volta a reunir-se em Conselho de Ministros na segunda-feira

O Governo volta a reunir-se na segunda-feira em Conselho de Ministros extraordinário a três dias da entrega do Orçamento do Estado para 2025, documento ainda com aprovação incerta.

A informação consta da agenda do primeiro-ministro para segunda-feira, sem detalhar o tema, mas fontes do Governo realçam que é habitual uma reunião do executivo antes da entrega do documento, que terá de dar entrada na Assembleia da República na próxima quinta-feira.

No espaço de uma semana será a terceira reunião do Governo, que teve um Conselho de Ministros na quarta-feira, dedicado ao tema dos idosos, e hoje outra reunião extraordinária sobre mobilidade e energia no Entroncamento (distrito de Santarém).