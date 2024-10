Trânsito caótico e autocarros sobrelotados. Paulo Alves pergunta: o que está a falhar?

O deputado Paulo Alves (JPP) confrontou o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas com o trânsito intenso que se verifica na via rápida e nas estradas regionais e com a "sobrelotação" dos autocarros, apesar da implementação de um novo sistema de transportes públicos, com mais veículos e com mais incentivos para a sua utilização.

O representante do JPP garante que, ao contrário do que era pretendido, não houve redução no número de carros individuais em circulação e maior utilização dos transportes públicos. "Há pessoas que vêm da Ponta do Sol, Ribeira Brava e Santa Cruz de pé nos autocarros porque vêm sobrelotados. Até pessoas idosas! .Será que os percursos e veículos [utilizados nos transportes públicos] não são os mais adequados? O que falhou?, questionou Paulo Alves, que sugeriu que o Governo Regional reúna com os autarcas e a AMRAM para discutir o que tem de ser feito para minimizar estas situações.