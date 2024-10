JPP não acredita em códigos de conduta "desta quadrilha"

Élvio Sousa leu partes do despacho de indiciação da operação 'Ab Initio' para ilustra o que diz ser "o código de conduta desta quadrilha", com referências a contratos, entre Pedro Ramos e o empresário Humberto Vasconcelos e outros membros do Executivo e da administração pública.

Antes, Paulo Alves, também do JPP, acusou o Governo Regional de beneficiar membros do PSD e criar uma rede de benefícios.

O JPP não acredita que o Governo Regional esteja a elaborar qualquer código de conduta, como foi afirmado pelo deputado Bruno Macedo.